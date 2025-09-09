"الهوية والجنسية": إنجاز خدمتي استبدال وتحديث بطاقة الهوية للمواطنين في خطوة واحدة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تطوير خدمتي استبدال وتجديد الهوية الإماراتية للمواطنين من خلال اختصار الإجراءات في خطوة واحدة بدلاً من عدة خطوات، مع تحديد مدة صلاحية البطاقة تلقائيًا استنادا إلى عمر المستفيد من الخدمة كما هو معمول به في خدمات جواز السفر الإماراتي، وذلك ضمن الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.

وأوضحت الهيئة أن تطوير خدمتي استبدال وتجديد الهوية الإماراتية للمواطنين، يأتي في إطار خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية، وتحديث منظومة الخدمات الذكية لديها، واختصار رحلة المتعاملين وتسهيل عملية الوصول، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع، وتعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية في مجال الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أن إنجاز خدمتي استبدال وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين، في منظومة الخدمات الذكية، يتم بخطوة واحدة فقط تتمثل في تقديم الطلب ودفع الرسوم بدلًا من عدة خطوات سابقًا، وذلك بعد الاستغناء عن الحقول غير الضرورية كالعنوان الشخصي، وأية بيانات مسترجعة من قاعدة البيانات، وغيرها من الخطوات السابقة، بالإضافة إلى عرض نموذج بطاقة الهوية الإماراتية في صفحة واحدة لتسهيل إجراءات التقديم على الطلب.

وأوضحت، أنها قامت بتحديث استمارة طلبات بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين في منظومة الخدمات الذكية، بحيث يقوم النظام تلقائيًا بتحديد عدد سنوات صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية استنادًا إلى عمر المستفيد من الخدمة كما هو معمول به في خدمات جواز السفر الإماراتي، لافتة إلى أنه في حال كان عمر المتعامل المواطن 21 عامًا أو أكثر، يتم تلقائيًا تحديد عدد سنوات بطاقة الهوية له بـ 10 سنوات، في حين كان عمر المتعامل المواطن أقل من 21 عامًا، يتم تحديد عدد سنوات بطاقة الهوية بـ 5 سنوات عند طلب خدمة تجديد بطاقة الهوية، أما في حال طلب خدمة استبدال بطاقة الهوية يتم إصدار البطاقة حسب المدة المتبقية على صلاحية البطاقة، وفي كل الحالات لا يسمح للمواطن طالب الخدمة بتعديل خانة عدد سنوات الهوية الإماراتية في استمارة الطلب.

وأكدت الهيئة أن خدمتي استبدال وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية بعد التحديث والتطوير متاحتان حاليًا للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستمتاع برحلة متعامل سهلة ومختصرة لاستبدال وتجديد بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم.