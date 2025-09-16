الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الدفاع تُطلق برنامج «جاهزون» لإعداد قادة المستقبل

وزارة الدفاع تُطلق برنامج «جاهزون» لإعداد قادة المستقبل
16 سبتمبر 2025 15:38

أطلقت وزارة الدفاع اليوم برنامج «جاهزون»، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل نخبة من القيادات المستقبلية من الضباط والمدنيين، وتزويدهم بمهارات قيادية واستراتيجية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وذلك برعاية وحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع.

حضر حفل الإطلاق معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

ويعكس برنامج «جاهزون» توجه وزارة الدفاع نحو تعزيز الجاهزية القيادية من خلال التعليم وتطوير المهارات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المستقبل.

أخبار ذات صلة
وفد وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في وفاة عواد محمد الخالدي أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية
وزارة الدفاع تعقد إحاطة إعلامية حول تفاصيل معرض دبي للطيران 2025

ويأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وسعياً إلى تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية.

ويمثل البرنامج ثمرة جهود مكثّفة بذلها المكتب التنفيذي في وزارة الدفاع، لتطوير نموذج متكامل لإعداد جيل جديد من القادة، يتمتعون بقدرات ابتكارية غير تقليدية ومهارات في التخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي المستدام.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الرياضة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
اليوم 14:45
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
الرياضة
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©