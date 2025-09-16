وزارة الدفاع تُطلق برنامج «جاهزون» لإعداد قادة المستقبل

أطلقت وزارة الدفاع اليوم برنامج «جاهزون»، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل نخبة من القيادات المستقبلية من الضباط والمدنيين، وتزويدهم بمهارات قيادية واستراتيجية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وذلك برعاية وحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع.

حضر حفل الإطلاق معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة.

ويعكس برنامج «جاهزون» توجه وزارة الدفاع نحو تعزيز الجاهزية القيادية من خلال التعليم وتطوير المهارات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وسعياً إلى تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية.

ويمثل البرنامج ثمرة جهود مكثّفة بذلها المكتب التنفيذي في وزارة الدفاع، لتطوير نموذج متكامل لإعداد جيل جديد من القادة، يتمتعون بقدرات ابتكارية غير تقليدية ومهارات في التخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي المستدام.