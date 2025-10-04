سفير العراق: العلاقات العراقية - الإماراتية راسخة

دبي (وام)

أكد الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات راسخة ومتميزة ومتجذرة تستند إلى أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتعكس الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وكان آخرها زيارة معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق إلى دولة الإمارات، والتي استقبله خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعكست عمق العلاقات والتفاهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعراق بلغ نحو 40 مليار دولار، في مؤشر واضح على قوة العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن جالية عراقية كبيرة تقدر بنحو 50 ألف شخص، إلى جانب عدد مماثل من العراقيين المقيمين من حاملي الجنسيات الأجنبية، فيما يدرس في مؤسسات التعليم بالدولة ما يقارب 9 آلاف طالب عراقي.