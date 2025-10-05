الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"

شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
5 أكتوبر 2025 14:23

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول المعلمين المتميزين في المدارس التعليمية  بمناسبة "يوم المعلم العالمي" الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، تقديرًا لعطاءاتهم العظيمة في بناء الأجيال بالعلم والمعرفة والقيم ورفع مستوى وعيهم في شتى مجالات الحياة.

 

وقدم بنك أبوظبي الأول وبمشاركة دورية السعادة الهدايا للمعلمين المتميزين في أجواء احتفالية سادتها البهجة والسعادة والإشادة بجهود المعلمين ورسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الأجيال  ليكونوا متسلحين بالمعرفة والقيم والصفات القيادية التي تمكنهم من الاسهام بشكل فعال في تنمية أوطانهم.

 

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام
الإمارات تحتفي بيوم المعلم ودوره في نهضة المجتمع

وأشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالدعم الكبير والإهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة لمسيرة المعلم ورسالة التعليم السامية، بما يضمن مستقبلًا واعدًا قائمًا على أسس راسخة من العلم والمعرفة، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والريادة. 


 

وأكد بنك أبوظبي الأول الحرص على التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات النبيلة ومن أبرزها مبادرة إسعاد المعلمين في يومهم العالمي الذي نعتز به جميعًا، كون المعلم يبقى دائمًا رمزًا نتفاخر به ونبراسًا يضيء لنا دروب المعرفة والتعلم، فهو يؤدي رسالته بكل اعتزاز من خلال مهنة المعلم والتي تعتبر من أسمى المهن الأخلاقية والتعليمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
يوم المعلم
بنك أبوظبي الأول
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©