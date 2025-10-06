الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": العاصفة "شاكتي" تتراجع إلى منخفض مداري من دون تأثير على الدولة

"الوطني للأرصاد": العاصفة "شاكتي" تتراجع إلى منخفض مداري من دون تأثير على الدولة
6 أكتوبر 2025 15:21

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية الحالية في بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالا وخط طول 60.5 شرقا، والتي أطلق عليها اسم "شاكتي"، ليس لها أي تأثير على الدولة.

وأوضح المركز في آخر تحديثاته أن "شاكتي" تصنف حاليا كعاصفة مدارية تتمركز في غرب بحر العرب، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 كيلومترا في الساعة.

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": تراجع الحالة المدارية "شاكتي" دون تأثير على الدولة
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

وتوقع المركز أن تشهد الحالة المدارية تراجعا في قوتها خلال الساعات الـ 24 القادمة، لتتحول تدريجيا إلى منخفض مداري، ومن ثم إلى منخفض جوي، مع استمرار تحركها باتجاه جنوب شرق - شرق بسرعة تتراوح بين 25 و55 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وام
عاصفة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
الرياضة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©