"الوطني للأرصاد": العاصفة "شاكتي" تتراجع إلى منخفض مداري من دون تأثير على الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية الحالية في بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالا وخط طول 60.5 شرقا، والتي أطلق عليها اسم "شاكتي"، ليس لها أي تأثير على الدولة.

وأوضح المركز في آخر تحديثاته أن "شاكتي" تصنف حاليا كعاصفة مدارية تتمركز في غرب بحر العرب، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 كيلومترا في الساعة.

وتوقع المركز أن تشهد الحالة المدارية تراجعا في قوتها خلال الساعات الـ 24 القادمة، لتتحول تدريجيا إلى منخفض مداري، ومن ثم إلى منخفض جوي، مع استمرار تحركها باتجاه جنوب شرق - شرق بسرعة تتراوح بين 25 و55 كيلومترا في الساعة.