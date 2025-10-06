«الزمالة التقنية للشباب العربي 2025» ينطلق بمشاركة 23 شاباً وشابة من 8 دول عربية

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مركز الشباب العربي، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، النسخة الرابعة من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، بمشاركة 23 شاباً وشابة من 8 دول عربية، وهي: الإمارات، السعودية، البحرين، لبنان، مصر، السودان، الجزائر، والمغرب. ويقدِّم البرنامج تجربة متكاملة تغطي أربعة مسارات رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا المناخ والاستدامة، و«الويب 3» (الجيل الثالث من الإنترنت)، ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

ويخوض المشاركون في النسخة الرابعة من البرنامج تدريبات عملية وإرشاداً مباشراً، كما ينظم البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الابتكار، وحوارات رفيعة المستوى مع خبراء من القطاعين العام والخاص، بما يتيح للمشاركين تطوير نماذج أولية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع محلياً وإقليمياً.

وفي كلمة لها خلال حفل الانطلاق، رحبت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، بالمشاركين، وأكدت أن البرنامج يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لاكتساب خبرات عملية، والتواصل مع خبراء عالميين، وتحويل شغفهم إلى مشاريع ريادية قادرة على إحداث أثر حقيقي في مجتمعاتهم.

وأضافت: «يمثل برنامج الزمالة التقنية محطة مهمة في مسيرة تمكين شبابنا العربي، إذ يعكس إيماننا العميق بقدرتهم على الانتقال من دور المستخدم للتكنولوجيا إلى دور المبتكر وصانع الحلول. وإن شبابنا يمتلكون طاقات استثنائية قادرة على صياغة مستقبل منطقتنا بمنتجات أخلاقية، مؤثرة، وقابلة للتوسع عالمياً».

وتضمّن اليوم الأول كلمات رئيسية من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وجلسة حول التوجهات العالمية للتقنية قدمتها الخبيرة الدولية الدكتورة جوديت كوزنكوف من جامعة جنيف الأكاديمية، وورشة حول تحديد الأهداف الذكية مع عامر مرقه من «مجموعة HG»، كما اختُتم بمحاضرة حول القيادة والابتكار ألقاها الدكتور وديع حمزة، من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ويستند البرنامج إلى شبكة من الشركاء الاستراتيجيين تشمل: مكتب الذكاء الاصطناعي و«مايكروسوفت»، إلى جانب شركاء النجاح، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جامعة الشارقة، كلية إمبريال لندن، إي آند، منصة ستارت أب أبوظبي، منصة دراية، مجموعة HG، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكيزاد - أبوظبي.