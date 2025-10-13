الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة «مركبتك أمانتك، لنفحصها معاً»

التشجيع على إجراء الفحص الدوري للمركبات (من المصدر)
14 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، مبادرة مجتمعية تحت شعار «مركبتك أمانتك، لنفحصها معاً»؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية والوقاية من حوادث الأعطال الميكانيكية التي تزداد احتمالية وقوعها.
وتأتي المبادرة ضمن مبادرات عام المجتمع 2025، وتركز على تشجيع السائقين على إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات؛ لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من الأعطال المفاجئة، وتسرب الزيوت، ومشاكل نظام التبريد، وتعكس التزام الهيئة وشركائها الاستراتيجيين بتعزيز الوعي الوقائي، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، وبناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.
وتشمل تقديم كوبونات مجانية للسائقين تتيح لهم الفحص الفني للمركبة، والحصول على خصومات تصل إلى 30% على قطع الغيار، وذلك بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات المعتمدة في إمارة أبوظبي، وهي: «بن حموده للسيارات»، «علي وأولاده موتورز»، «المسعود للسيارات»، شركة الإمارات للسيارات، شركة الماجد للسيارات، و«أبوظبي موتورز».
وتستمر المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2025، حيث تتضمن حملات ميدانية لفحص المركبات في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب نشر رسائل توعية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصيانة الدورية للمركبات. ودعت «الهيئة» السائقين إلى تجهيز مركباتهم بطفايات حريق، لكونها وسيلة أساسية للتعامل مع الحرائق الصغيرة ومنع انتشارها، مشددة على ضرورة تثبيت الطفاية في مكان يسهل الوصول إليه بالقرب من السائق، والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
الإمارات
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
النقل المتكامل
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©