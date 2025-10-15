«خليفة الطبية» و«سينسيناتي».. شراكة تعزز منظومة الرعاية الصحية للأطفال في أبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أكد القائمون على مدينة الشيخ خليفة الطبية - «صحة»، أن الشراكة التي عقدت بينها ومستشفى «سينسيناتي للأطفال» في الولايات المتحدة، ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال طب الأطفال المتقدم، فضلاً عن تبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة، وتحسين تجربة المريض، لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، تلبي احتياجات المجتمع دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة.

ويعد التعاون ركيزة أساسية في رؤية «بيورهيلث» و«صحة» لجعل أبوظبي مرجعاً عالمياً في تقديم الرعاية الصحية من خلال إنشاء مركز التميُّز لطب الأطفال في المدينة الطبية، في سبيل توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتبني أفضل الممارسات العالمية في عدد من التخصُّصات في طب الأطفال تشمل جراحة القلب، وجراحة الأعصاب، والأورام، وطب وزراعة الأعضاء، بينما يؤدّي دمج الخبرات السريرية لمدينة الشيخ خليفة الطبية مع الخبرة العالمية لمستشفى «سينسيناتي للأطفال» إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والابتكار والتعلُّم المستمر والتحسين الدائم.

رعاية صحية عالمية

وقال الدكتور محمد الصيعري، المدير الطبي التنفيذي بالإنابة، مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تنسجم هذه الشراكة مع مستشفى سينسيناتي للأطفال مع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لمدينة الشيخ خليفة الطبية في مجال طب الأطفال، حيث لطالما كانت رؤيتنا في المدينة الطبية هي تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، تلبي احتياجات مجتمعنا المتنامية، وأن شراكتنا مع مستشفى سينسيناتي للأطفال، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في طب الأطفال، تدعم بشكل مباشر استراتيجيتنا في تعزيز الرعاية التخصصية، وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في طب الأطفال، وهذه الشراكة تمثل حجر الأساس في رحلتنا نحو بناء منظومة صحية مستدامة ومعترف بها دولياً».

وتحدث عن أهمية إنشاء مركز التميز في طب الأطفال بالنسبة لمكانة دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية العالمي، حيث يُعد المركز مبادرة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والريادة في القطاع الصحي.

رعاية بمستوى عالمي

وقال د. دانيال فون أولمن، الرئيس الإقليمي، مستشفى سينسيناتي للأطفال: «رؤيتنا في مستشفى سينسيناتي للأطفال هي أن نقود الجهود العالمية لتحسين صحة الأطفال، وهو هدف نسعى لتحقيقه على مستوى العالم، ومن خلال شراكتنا مع مستشفى الشيخ خليفة الطبية و(بيور هيلث)، وجدنا شريكاً يتوافق مع طموحاتنا بشكل كبير، ونحن متحمسون جداً للتعاون في مجال الابتكار، وجوهر هذا التعاون هو توفير رعاية للأطفال بمستوى عالمي، وفي أعلى درجات التخصص، في كل حالة وظرف».

وأوضح: «رؤيتنا في مستشفى سينسيناتي للأطفال، كمؤسسة رائدة، هي أن نكون رواداً في تحسين صحة الأطفال، والشراكة مع الفريق هنا في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، و(بيور هيلث)، تساعدنا كثيراً على تحقيق هذا الطموح. لدينا هنا شريك يتقاسم معنا القيم والمبادرات ذاتها، ويولي اهتماماً كبيراً للابتكار، ويسعى في جوهر الأمر لتقديم رعاية متميزة للأطفال».

تعزيز التكامل

وقالت الدكتورة أسماء النعيمي، نائب المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «إن الشراكة بين (خليفة الطبية) ومستشفى سينسيناتي للأطفال، ستسهم في تعزيز التكامل بين الصحة المساندة وطب الأطفال التخصصي في المدينة الطبية، حيث تمكّنا من دمج خدمات الصحة المساندة بشكل فعّال ضمن منظومة الرعاية التخصصية للأطفال، وهذا التكامل ساهم في تحسين جودة الحياة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة ومعقدة، بما يتماشى مع المعايير العالمية». وذكرت أن بناء القدرات المحلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية عبر التدريب والتبادل المعرفي، يعد أحد أبرز إنجازات المشروع من خلال نقل المعرفة من خبراء سينسيناتي إلى الكوادر المحلية.

وأكدت أنه بفضل هذا التعاون، أصبحت مدينة الشيخ خليفة الطبية قادرة على تقديم رعاية صحية متقدمة للأطفال داخل أبوظبي، وتوفير خدمات دقيقة تشمل الجراحات طفيفة التوغل والرعاية الحادة، مما يعزز ثقة المجتمع المحلي في النظام الصحي، ويؤكد قدرة مدينة الشيخ خليفة الطبية في تقديم رعاية عالمية المستوى.



مركز تميز

قال عباس الحسن، المدير الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «بالنسبة لجانب تعزيز الشراكة مع مستشفى سينسيناتي للأطفال والقدرات السريرية في طب الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية، فقد أسهمت هذه الشراكة في ترسيخ مكانة (خليفة الطبية) كمركز تميز في رعاية القلب للأطفال، حيث تقدم علاجات متقدمة لأمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها. ويُعد مستشفى سينسيناتي من أبرز المؤسسات العالمية في تخصصات جراحات القلب، وجراحة الأعصاب، والأورام، وزراعة الأعضاء، مما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية داخل منظومة مدينة الشيخ خليفة الطبية، ويُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية».

وأضاف: «الأثر الملموس المتوقع لهذه الشراكة على منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، جزء محوري من رؤية (بيورهيلث)، لجعل أبوظبي مرجعاً عالمياً في التميز الصحي. وتُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتبادل المعرفي وتعزيز البحث والابتكار في طب الأطفال وتحسين الوصول إلى الرعاية التخصصية داخل الدولة، خاصة في الحالات المعقدة مثل الأورام، وأمراض الكلى، والاضطرابات الأيضية. ومن المقرر أن يزور أكثر من 25 طبيباً استشارياً من مستشفى سينسيناتي مدينة الشيخ خليفة الطبية، وذلك ضمن إطار التعاون الطبي وتبادل الخبرات. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الوطنية لبناء نظام صحي مستدام ومرن يقدم خدمات عالمية المستوى محلياً».



مدينة طبية رائدة

مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة طبية رائدة في الدولة، وأكبر مركز للتعليم الطبي في أبوظبي، وتضم 441 سريراً و16 عيادة خارجية تخصصية، وحققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات، شملت إنشاء المركز الأول والأكثر شمولية لزراعة الكلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينفرد بتقديم خدمات زراعة الكلى لدى الأطفال في إمارة أبوظبي. وتحتضن أكبر برنامج لعلوم القلب لدى الأطفال في الدولة، والبرنامج الوحيد لجراحة القلب لدى الأطفال في إمارة أبوظبي.

وتُقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية خدمات صحية استثنائية للأطفال، فهي أكبر مركز طبي يُعنى بالأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تُوفر تخصصات فريدة مثل أمراض الدم والأورام للأطفال، وأمراض الكلى للأطفال، والأمراض الأيضية للأطفال، وعمليات الأطفال بأقل قدر من التدخل الجراحي، كما أنها تمتلك أكبر وحدة عناية مركزة للأطفال، وأكبر قسم طوارئ مخصص لهم.