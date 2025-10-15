فريق يضم جامعة خليفة يتأهل للمرحلة الثانية بمسابقة «إكس برايز» العالمية

أبوظبي (ام)

تأهل فريق «واتس آند ووتر»، المكون من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركاء محليين ودوليين، رسمياً إلى المرحلة الثانية «مسار إي الابتكار على مستوى النظام» من مسابقة «إكس برايز» لندرة المياه التي تبلغ قيمة جائزتها 119 مليون دولار أميركي، وهي أكبر جائزة من نوعها.

ويقود الفريق، الذي يشارك في المسابقة بدعم من «مبادرة محمد بن زايد للماء»، مؤسسات عدة منها «ميديسان إنيرجي» من سنغافورة، و«تريفي سيستمز» من الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركة فعالة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تحت القيادة التقنية للبروفيسور شادي حسن، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من المملكة العربية السعودية، بقيادة البروفيسور نور الدين غفور، وشركة «غرين تِك» من الصين.

وترتكز جهود الفريق على شراكات تدعمها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ما يعكس ريادة دولة الإمارات للابتكار العالمي في مجال المياه.

ويقود الفريق نموذجاً جديداً لتحلية المياه يقلل من الطاقة المستخدمة ويحوّل المحلول الملحي إلى موارد قيمة ويلتقط ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تطوير حلول شاملة للاستخدام في مجال المياه.

وقام البروفيسور شادي حسن، في جامعة خليفة، بدور فعال في مواءمة الأبحاث المتقدمة مع احتياجات القطاع وتوجيه دمج الأفكار المبتكرة لإيجاد حلول قابلة للتطوير وموفرة للطاقة في مجال تحلية المياه، وضمان تأثير الجامعة في التصدي لواحد من أبرز التحديات التي تواجه الابتكار في العالم.

ومن جهته، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: تفخر جامعة خليفة بأن تكون جزءاً من هذا الفريق في إطار «مبادرة محمد بن زايد للماء» والمشاركة في هذه المسابقة العالمية من خلال الخبرات والمرافق ذات المستوى العالمي، ويسلط نجاح فريق «واتس آند ووتر»، الضوء على دور دولة الإمارات في مواجهة أبرز التحديات المتعلقة بالمياه مع تعزيز ريادتنا في مجالات الابتكار والاستدامة.

ومن جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن هذا المشروع يُجسّد ريادة دولة الإمارات في دعم المبادرات التحويلية ضمن استراتيجية الأمن المائي 2036، وإن مثل هذه الشراكات، التي تجمع بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، تشكل عنصراً أساسياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.