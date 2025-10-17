برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف «قمة مستقبل الرعاية الصحية» الثلاثاء المقبل

دبي (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف دبي الدورة الثالثة من «قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025» في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

تنعقد القمة بالتزامن مع «المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة» و«المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة»، بحضور أكثر من 4500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطب والرعاية الصحية، ومناقشة مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي. يشكل الحدث منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصنّاع القرار وروّاد التطوير في قطاع الصحة، لتبادل الرؤى والخبرات حول الاتجاهات الجديدة التي تسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة. وتكرس القمة مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال مناقشة مواضيع مهمة تشمل تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها، وأحدث توجهات وبرامج التطعيم، والسياحة العلاجية، إضافة إلى الصحة النفسية والجسدية للأطفال.

ويقدم خبراء في طب الأطفال وصحة المراهقين جلسات ونقاشات متخصصة حول صحة الأطفال في المدارس، بينما يستعرض مختصون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد كيف تُحدث هذه التقنيات ثورة في مجالات التشخيص والرعاية الطبية.

علاوة على ذلك، تسلط القمة الضوء على أهمية صحة الموظفين في أماكن العمل والرفاهية المهنية، من خلال رؤى يقدمها نخبة من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في القطاع. وتحظى القمة بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وتشهد إطلاق ورقة عمل توضح إنجازات دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية واستراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل مع خبراء هيئة الصحة بدبي، وبحث آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في الحدث أكثر من 70 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً ضمن برنامج علمي متكامل يضم مسارين رئيسيين، يشملان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.

وقال الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لـ «قمة مستقبل الرعاية الصحية»، إن القمة تعكس الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتُشكّل منصة محورية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، وعرض أحدث الحلول المبتكرة للتصدي لأبرز التحديات الصحية الراهنة.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة، رئيس اللجنة العلمية للقمة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمتخصصين في المجال الطبي ومبتكري التكنولوجيا لمواجهة التحديات الصحية المستجدة.

وأوضح أن القمة تشكل منصة محورية لتبادل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، واستكشاف الحلول المبتكرة في مجالات الوقاية من الأمراض، واستراتيجيات التطعيم، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد في رعاية المرضى.