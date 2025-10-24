السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تدعو الحجاج إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لموسم الحج 1447هـ/ 2026م

رعاية طبية كبيرة لحجاج الدولة (أرشيفية)
25 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن سلامة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل أولويةً قصوى للدولة وقيادتها الرشيدة، مشددةً على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات الصحية والتوعوية والإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن أداء المناسك في بيئةٍ آمنةٍ وصحية.
وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصدرت مجموعةً من الاشتراطات الصحية والتحصينات الواجب توافرها لدى القادمين لأداء فريضة الحج أو العمل الموسمي في مناطق الحج لموسم 1447هـ/ 2026م، مشيرةً إلى أن الاشتراطات تشمل الإقرار بخلو الحاج من الأمراض، التي تتعارض مع الحد الأدنى من الاستطاعة البدنية لأداء المناسك، مثل فشل أحد الأعضاء الرئيسة في الجسم أو الأمراض العصبية أو النفسية التي تعيق الإدراك، أو الشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكذلك الأمراض المعدية النشطة كالسل الرئوي أو الحميات النزفية، والحالات السرطانية النشطة التي تتلقى علاجاً كيماوياً أو ما في حكمه.
أما التحصينات واللقاحات اللازمة التي يجب على حجاج الدولة للموسم القادم 2026م الحصول عليها هي لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وذلك قبل موعد الحج بفترةٍ كافية، واستكمال التحصينات الأخرى الموصى بها للوقاية من الأمراض المعدية، مثل لقاحات «كوفيد-19» وغيرها بحسب حالة كل حاج.

