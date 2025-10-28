عهود الرومي: البقاء للأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات

دبي (الاتحاد)

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن التحول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، ينسج علاقة جديدة بين الحكومات والناس، تقوم على التفاعل والابتكار والشراكة، ولغة جديدة للإنتاجية والابتكار، مشيرة إلى أن الجيل الأول من التحول الرقمي ركز على الكفاءة ورقمنة الإجراءات، فيما يفتح الجيل الجديد آفاقاً أوسع للذكاء التنبئي والخدمات الاستباقية.

وأشارت معاليها إلى أن التحول الرقمي الجديد ليس هدفاً بحد ذاته، بل بداية لتحول حكومي شامل يعيد تعريف غاية الإدارة الحكومية، ويوفر الإجابات عن الأسئلة الكبرى التي تواجه مستقبل العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى العربي الثاني للإدارة العامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تحت عنوان «الإدارة العامة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2025 في برج المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي.

ويهدف المنتدى إلى دراسة الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات في التحول الرقمي للإدارة العامة، واستكشاف أطر عمل جديدة تعزز جودة الخدمات الحكومية واستدامتها، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي لتسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية وتحقيق التكامل بين القطاعات في دعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. كما يتناول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز المساءلة والكفاءة الإدارية، ومناقشة الأبعاد الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، وتحديد استراتيجيات بناء القدرات الرقمية وتطوير البنية التحتية في القطاع العام.

وقالت معالي الرومي إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التكيف مع عالم سريع التغير هو سر النجاح، وجوهر التحول الحكومي، وتتبنى ذلك أساساً لفكرها القيادي وتوجهاتها المستقبلية، ما يتجسد في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن «البقاء ليس للأصلح ولا للأقوى، ولكن للأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات».

ولفتت إلى أنه على الصعيد العربي، قطعت الدول خطوات مهمة في إعداد استراتيجياتها الرقمية، لكن 10 دول فقط تجاوزت المتوسط العالمي في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.

وتطرقت معالي عهود الرومي إلى ثلاثة أسئلة كبرى تعيد تعريف دور الحكومة في ظل التحولات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، تتعلق بقدرة الحكومات على تطوير تجارب تواكب تجارب القطاع الخاص وعقلية وتوجهات الأجيال الجديدة، وتوفير الكفاءات المؤهلة لقيادة الثورة الرقمية الجديدة، والتحرك بسرعة ومرونة من دون فقدان القيم.

وأشار الدكتور يونس أبو أيوب، رئيس شعبة الحوكمة وبناء الدولة في «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة، إلى أن قوة الحكومات الحديثة تقاس بقدراتها الرقمية، إذ أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي محور الإدارة العامة الفعالة. وأكد أن قيمته الحقيقية تكمن في تمكين الحكومات من التنبؤ بالمستقبل، واتخاذ قرارات استباقية، موضحاً أن الهدف من تبنيه ليس التطور التقني فقط، بل بناء حكومات أكثر إنسانية وعدلاً وشفافية.