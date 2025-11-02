مجموعة أدنيك تستضيف اثنتين من أكبر الفعاليات العالمية بوقت واحد في أبوظبي ولندن

أعلنت مجموعة أدنيك، التابعة لشركة «مدن»، عن كامل جاهزيتها واستعدادها لإبراز مكانتها الدولية الرائدة من خلال استضافة اثنين من أكبر الفعاليات العالمية في وقت واحد، وذلك في كل من مركز أدنيك أبوظبي و«إكسل لندن» خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وتستضيف المجموعة خلال هذه الفترة كلاًّ من معرض ومؤتمر أديبك 2025 بمركز أدنيك أبوظبي ومعرض سوق السفر العالمي «WTM 2025»، في مركز إكسل لندن، مما يعزّز مكانة مجموعة أدنيك كمجموعة عالمية رائدة في قطاع سياحة الأعمال والترفيه، وبالأخص في مجال إدارة الوجهات وتنظيم الفعاليات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يشكّل أديبك 2025 وسوق السفر العالمي 2025 إنجازين استثنائيين من الناحية التنظيمية، كما يمثلان منصتين عالميتين تتجاوزان الحدود الجغرافية، ومن خلال هذه الفعاليات التحويلية، تواصل مجموعة أدنيك دورها المحوري في تعزيز الروابط التجارية الدولية ودفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات.

ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي فعاليات أديبك 2025 خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 205 آلاف زائر من قادة القطاع وصنّاع القرار والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يُعد أديبك أحد أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في قطاع الطاقة عالمياً، حيث يسهم في صياغة مستقبل الصناعة من خلال جلساته ومشاركاته المتنوعة، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وعدد من الأجنحة الوطنية والمناطق المتخصصة.

وفي الوقت ذاته يستضيف مركز إكسل لندن، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، فعاليات سوق السفر العالمي «WTM 2025»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة، بمشاركة أكثر من 46 ألف مشارك من 180 دولة. وعلى مدى عقود، لعب المعرض دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، إذ يُعد منصة رائدة تجمع الخبراء وصنّاع القرار لتبادل المعرفة وإلهام العاملين في هذا القطاع الحيوي. ويُعد مركز أدنيك أبوظبي أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يستضيف سنوياً العديد من الفعاليات العالمية الكبرى على مساحة تبلغ 153,678 متراً مربعاً من مرافق العرض، وهو أول وأكبر مركز فعاليات في المنطقة يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ما يجسّد التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتعزيز الاستدامة في قطاع سياحة الأعمال والترفيه.

أما «إكسل لندن»، فيُعد أكبر مركز مؤتمرات ومعارض متكامل في أوروبا، ويقع في منطقة Royal Victoria Dock في لندن، بمساحة عرض تبلغ 125 ألف متر مربع ضمن منشأة عالمية المستوى.