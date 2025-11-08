قائد الحرس الوطني يزور شرطة رأس الخيمة تعزيزاً للتعاون الأمني المشترك

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

جرى، خلال الزيارة، عقد اجتماع بين شرطة رأس الخيمة وقيادة الحرس الوطني، بحضور عدد من كبار الضباط، تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الجهود، بما يخدم تطوير منظومة العمل الأمني في الدولة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالجانب الأمني.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الأمنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تحقيق الجودة والتميز في منظومة العمل الشرطي والأمني. وأثنى على جهود قيادة الحرس الوطني ودورها في دعم مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أوضح اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص قيادة الحرس الوطني على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الأمنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، مما يسهم في تحقيق التكامل الأمني، وتوحيد الجهود لخدمة الوطن والمجتمع.

وثمّن قائد الحرس الوطني الجهود التي تبذلها شرطة رأس الخيمة في دعم الأمن والاستقرار، مؤكداً سعي الجانبين من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات التنسيق، ورفع جاهزية فرق العمل المشتركة، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة.

في ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة اللقاءات التنسيقية، وتبادل الخبرات، بما يعزز مسيرة العمل الأمني المتكامل، ويحقق الأهداف الوطنية المشتركة في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.