الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون البلديات

10 نوفمبر 2025 15:03

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون البلديات.

وحسب المرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون البلديات، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:

أولاً: الهيكل التنظيمي التفصيلي لدائرة شؤون البلديات، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة، بما يتفق مع اختصاصاتها.

ثانياً: استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
