الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس تشاد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم بين الإمارات وتشاد

رئيس تشاد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم بين الإمارات وتشاد
10 نوفمبر 2025 19:47

شهد سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الصديقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الإعلان عن توقيع 18 مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، على هامش فعاليات منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار الذي استضافته العاصمة أبوظبي.
شملت مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها، قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات التنموية بين البلدين.
كما شهد المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم إضافية بين تشاد ودول ومؤسسات عالمية مختلفة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه المذكرات تعكس متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وتشاد، وتشكل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز جهود التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

من جانبه، أعرب سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عن سعادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع تشاد بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجاً للتعاون المثمر الذي يحقق المصالح المتبادلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين، ويمهّد لبناء علاقة شاملة تستفيد من خبرات الإمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والابتكار.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
محمد إدريس ديبي
مذكرات تفاهم
توقيع
الإمارات
تشاد
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©