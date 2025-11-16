سلطان بن طحنون: التسامح قيمة إنسانية أصيلة وجسر للتعايش وركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح يُجسّد إحدى أهم القيم الراسخة في نهج دولة الإمارات، التي جعلت من التسامح والتعايش الإنساني قاعدةً أساسية لبناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام والمحبة والانفتاح على الآخر. وقال معاليه: «تسير دولة الإمارات على نهجٍ إنسانيٍ متفرّد أرسته القيادة الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ليكون التسامح والتعايش ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وعنواناً لقوة المجتمع الإماراتي وتماسكه رغم تنوّعه الثقافي والإنساني». وأضاف معاليه، أن أبطال الخطوط الأمامية يُجسّدون في عملهم اليومي أسمى معاني التسامح والعطاء الإنساني، من خلال تفانيهم في رعاية الآخرين وخدمتهم دون تمييز، مما يجعلهم نموذجاً حياً للقيم التي تُفاخر بها دولة الإمارات أمام العالم. وأكد معاليه أن «فخر الوطن» يحرص على دعم وتمكين أبطال خط الدفاع الأول، وترسيخ ثقافة التسامح والتعاون وروح الفريق الواحد فيما بينهم، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعايش الإنساني هو أساس الأمن المجتمعي والسلام العالمي.

واختتم معاليه تصريحه قائلاً: «إن التسامح ليس مجرد شعار، بل ممارسة يومية تترجمها أفعالنا في الميدان، وموروثٌ وطنيٌّ علينا جميعاً الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة، ليبقى وطننا نموذجاً عالمياً في التآلف الإنساني والعطاء المشترك».