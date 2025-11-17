الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تتقدم بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

علم الإمارات
17 نوفمبر 2025 09:26

تقدمت دولة الإمارات، بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة "ب"، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سلامة وأمن البحار، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري.

ويأتي هذا الترشح تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتجسيداً لمكانة الإمارات كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، والابتكار، والحوكمة الرشيدة.

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

ويمثل الترشح استمراراً لدور الدولة المؤثر في المنظمة منذ انضمامها عام 1980، ومشاركتها النشطة في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بحار أكثر أمناً واستدامة.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في هذا الصدد، أن إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز حضور الدولة في المحافل والمنظمات الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي.

المصدر: وام
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
مجلس المنظمة البحرية الدولية
الإمارات
سهيل المزروعي
البحار
آخر الأخبار
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
كومان يحل لغز خط الوسط!
الرياضة
كومان يحل لغز خط الوسط!
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©