الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السفارة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني

السفارة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني
18 نوفمبر 2025 01:02

أبوظبي (وام)
أقام أنطون ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، مساء الاثنين، حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريكسوس المارينا بأبوظبي، عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية البلجيكية المقيمة بالدولة.

أخبار ذات صلة
لانا نسيبة تحضر حفل السفارة الألمانية بمناسبة يومها الوطني
انطلاقة واعدة لتمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن

وأشاد السفير البلجيكي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات.
وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجياً لبلجيكا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.

سفارة
بلجيكا
اليوم الوطني
اليوم الوطني السعودي
حفل
آخر الأخبار
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©