السفارة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني

أبوظبي (وام)

أقام أنطون ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، مساء الاثنين، حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريكسوس المارينا بأبوظبي، عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية البلجيكية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير البلجيكي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجياً لبلجيكا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.