علوم الدار

«بيت العائلة الإبراهيمية» يشارك في المهرجان الوطني للتسامح والتعايش

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز بيت العائلة الإبراهيمية، في الدورة السابعة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، والذي يقام بين 14 إلى 18 نوفمبر، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «يداً بيد»، وذلك إلى جانب وفود من أكثر من 26 دولة صديقة وشقيقة.
وحرص المركز خلال مشاركته في الفعاليات المقامة في حديقة أم الإمارات من 14 إلى 16 نوفمبر، على التواصل مع أفراد المجتمع وروّاد المهرجان، في إطار رؤيته لتعزيز رسالته القائمة على الحوار، والتعايش، والاحترام المتبادل.
كما كرَّمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، من ضمن فعاليات ملتقى التسامح، مركز بيت العائلة الإبراهيمية، تقديراً لدوره في ترسيخ قيم التعايش والحوار بين الأديان والمعتقدات المختلفة. ويعكس هذا التكريم جهود المركز في المساهمة في بناء مجتمع قائم على الاحترام والانفتاح، فضلاً عن دوره الريادي في نشر الوعي بقيم التعايش من خلال مبادرات وبرامج تستقطب الزوار وتقدّم نموذجاً عالمياً للتواصل الإنساني الإيجابي.

رسالة المركز
في حديقة أم الإمارات، قدّم فريق عمل مركز بيت العائلة الإبراهيمية لزوار المنصة من كبار المسؤولين والجمهور، لمحة شاملة حول دور المركز ورؤيته ورسالته، إلى جانب التعريف بالبرامج التعليمية التي يقدمها، والتي تشمل مواضيع تتعلق بالحوار بين الأديان والتواصل والتعاون بين الثقافات وتعزيز السلام. كما قدّم الفريق للزوار مجموعة من الهدايا والمواد التعريفية التي تسلّط الضوء على رسالة مركز بيت العائلة الإبراهيمية وبرامجه التعليمية على مدار العام. يُذكر أن مركز بيت العائلة الإبراهيمية اُفتتح في فبراير 2023 بجزيرة السعديات بأبوظبي، وهو مركز يضم مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، إلى جانب المركز التعليمي والحواري المتخصص، الذي استقبل آلاف الزوار، واستضاف مئات الفعاليات المجتمعية، والمحاضرات، وورش العمل.

