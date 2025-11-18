الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية دبا الحصن» تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

19 نوفمبر 2025 01:47

دبا الحصن (الاتحاد)

أنهت بلدية دبا الحصن كافة أعمال التزيين والتحضيرات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54، لتعكس روح الانتماء وحب الوطن، وتضفي أجواء من البهجة والاحتفال على جميع مناطق المدينة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة البلدية السنوية، لتعزيز المظهر الحضاري للمدينة الفاضلة، وتوفير بيئة جمالية وآمنة لسكان المدينة وزوارها خلال هذه المناسبة الوطنية العزيزة. وشملت أعمال التزيين تركيب أضواء الزينة في مختلف الشوارع الرئيسة والدوارات، إلى جانب تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والعبارات الاحتفالية التي تحمل شعارات اتحاد دولة الإمارات، إضافة إلى تصاميم مبتكرة مستوحاة من الهوية الوطنية والتراث المحلي، وتم اختيار ألوان الإضاءات بحيث تعكس روح الاحتفالات الوطنية، وتعزز الإحساس بالفخر والانتماء للوطن.
وفي هذه المناسبة الوطنية، أكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن عيد الاتحاد الـ 54 مناسبة غالية تجسد قيم الفخر والانتماء لوطننا، ونحن في بلدية دبا الحصن نحرص على أن تعكس مشاريعنا ومبادراتنا هذه الروح الوطنية، من خلال تطوير المدينة الفاضلة وتجميل شوارعها لتكون احتفالاتنا مرآة للإنجازات التي حققها اتحاد دولة الإمارات. وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى إسعاد السكان والزوار وخلق أجواء احتفالية وطنية مميزة، مع التأكيد على أن كل شارع وزاوية في المدينة الفاضلة يروي قصة الفخر والانتماء لوطننا الحبيب، وهذه الزينة جزء من الاحتفاء بإنجازات الاتحاد الذي أسس دولتنا وعزز مكانتها».

 

