السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس باكستان

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس باكستان
22 نوفمبر 2025 01:12

إسلام آباد (وام)

قدّم سالم محمد الزعابي أوراق اعتماده إلى فخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سفيراً لدولة الإمارات لدى باكستان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في القصر الرئاسي في إسلام آباد.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة زرداري، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
وعبّر فخامته عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، ورحّب بالسفير الزعابي، متمنّياً له التوفيق.

