«قضاء أبوظبي» تُطلق أول خدمة لإصدار الوكالات تلقائياً في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

رسَّخت دائرة القضاء في أبوظبي، ريادتها في تقديم الخدمات النوعية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بإطلاق خدمة إصدار الوكالات تلقائياً، ضمن منظومة الكاتب العَدل الرقمية، في خطوة مبتكرة تعكس التزام إمارة أبوظبي بالتحول الرقمي وتطوير خدمات ذكية تسهّل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة ومرونة، عبر قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.

وتُمكّن الخدمة الجديدة مستخدميها من إصدار الوكالات بشكل فوري من دون تدخل بشري، عن طريق نماذج معتمدة مسبقاً، والحصول على الوثيقة المصدّقة رقمياً دون الحاجة إلى حجز موعد أو إجراء اتصال مرئي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد إصدار الوكالات تلقائياً يشكّل خطوة متقدمة ضمن مسار تطوير الخدمات العدلية.

وأشار إلى أن الخدمة الرقمية لإصدار الوكالات تمثّل نقلة نوعية، بفضل ما توفّره من سهولة ومرونة تتيح للمتعامل إصدار وكالته إلكترونياً دون أي تدخل بشري، وبأعلى مستويات الأمان التقني لضمان الموثوقية وإمكانية التحقق منها في أي وقت، وهو ما يعكس الارتقاء بالتجربة الرقمية للمتعاملين، وتطوير خدمات عالية الكفاءة تواكب المتغيرات وتدعم مؤشرات تصفير البيروقراطية.