الأربعاء 26 نوفمبر 2025
علوم الدار

65 مؤسسة تعليم عالٍ في النظام الوطني للتسجيل الموحّد

65 مؤسسة تعليم عالٍ في النظام الوطني للتسجيل الموحّد
26 نوفمبر 2025 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، انضمام سبع جامعات جديدة إلى النظام الوطني للتسجيل الموحّد، إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة، ليصل بذلك عدد المؤسسات المنضمة للنظام إلى 65 مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى الدولة.
ويشمل هذا التحديث الجديد كلاً من: أكاديمية 42 أبوظبي، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي، وكلية «إس إي إيه إي» الجامعية، وجامعة كيرتن، وجامعة ميدلسكس دبي، وإسمود «معهد الأزياء الفرنسي»، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوسيع نطاق النظام، وتوحيد إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.
ويُعد النظام الوطني للتسجيل الموحّد، منصة مركزية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل طلبة الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وكذلك مجندو الخدمة الوطنية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة، ويبسّط تجربة التسجيل والقبول في الجامعات، من خلال نظام إلكتروني موحّد، يخضع لمعايير دقيقة ومحدّثة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تطوير منظومة التعليم العالي، وتوفير تجربة تسجيل مرنة ومتكاملة، تعزّز من جاهزية الطلبة للالتحاق بالتعليم الجامعي، وتدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإمارات
التعليم العالي
مؤسسات التعليم العالي
