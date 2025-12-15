الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدّاد الذكي».. مشروع يدعم قدرات الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي

ربط العدّادات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان التوزيع العادل للمياه وترشيد استهلاكها (أرشيفية)
16 ديسمبر 2025 01:29

أبوظبي (وام)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «مشروع العدّاد الذكي» في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، من أجل تعزيز كفاءة استخدام المياه، ودعم قدرات الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي.
ويُعد هذا المشروع محطة استراتيجية بارزة ضمن مسيرة أبوظبي لإدارة مواردها، حيث يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للمياه، وترشيد الاستهلاك، وتمكين المزارعين من الوصول إلى بيانات وتحليلات آنية تسهم في رفع مستوى الإنتاجية.
وستعمل المبادرة على ربط العدّادات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنصة دائرة الطاقة الرقمية AD.WE، بما يعزز دقة عمليات القياس والمراقبة لاستهلاك المياه في المزارع، لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتقليل الفاقد والهدر في الموارد المائية. ويأتي إطلاق «مشروع العدّاد الذكي» في منطقة الوثبة، في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي شملت عدداً محدوداً من المزارع.
ويشمل المشروع اليوم 80 مزرعة في الوثبة، مع خطة مستقبلية لتوسيع نطاقه لتشمل مناطق أخرى مثل النهضة (130 مزرعة) والرحبة (2500 مزرعة)، في خطوة تؤكد التزام إمارة أبوظبي بتعزيز أمن المياه والغذاء.
وتقدم هذه المبادرة نموذجًا قابلًا للتوسع في مجال الزراعة الذكية على مستوى الإمارة والدولة بوجه عام، مما يُبرز دور الابتكار والتحوّل الرقمي في رفع كفاءة إدارة الموارد على المستوى الوطني.

إدارة الموارد
قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «مشروع العدّاد الذكي» في منطقة الوثبة يجسد نموذجاً عملياً رائداً لدور الابتكار والتعاون في تعزيز كفاءة إدارة الموارد، ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات، نعمل على إحداث التحول في أسلوب إدارة المياه في القطاع الزراعي لضمان الاستفادة المثلى من المياه التي تُعد مورداً طبيعياً ثميناً.
وأوضح الرميثي أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز التزام إمارة أبوظبي بدعم أمن المياه والغذاء، وفي الوقت نفسه تمكين المجتمع من تبني ممارسات أكثر ذكاءً واستدامة.

أخبار ذات صلة
مصطلحات الذكاء الاصطناعي في صدارة كلمات عام 2025 بالقواميس العالمية
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026

الزراعة الذكية
من جانبه، قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: مشروع «العدّاد الذكي» في منطقة الوثبة، يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الزراعة الذكية، حيث يوفر للمزارعين معلومات دقيقة وفورية حول استهلاك المياه، مما يساعدهم على تحسين إدارة الموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمزارع.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الزراعة
دائرة الطاقة
الذكاء الاصطناعي
الوثبة
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©