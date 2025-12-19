انتهاء «الحالة الجوية».. والحرارة تنخفض 8 درجات

إبراهيم سليم (أبوظبي)



أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية التي بدأت من الـ13 من ديسمبر، وأدت إلى هطول الأمطار على الدولة وجريان الأودية، وانخفضت بدرجات الحرارة بنحو 8 درجات مئوية.

ووفقاً للمركز، فقد سجلت الغويفات أدنى درجة حرارة في الدولة صباح أمس بـ 8.5 درجة مئوية الساعة 07:45 صباحاً.





وتفصيلاً، تأثرت الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي. وتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، حتى الجمعة، وازدادت كميات السحب الركامية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات، وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، وتساقط البرد على بعض المناطق، وكانت حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع اضطراب البحر. وشهدت معظم الأودية جريان المياه نتيجة هطول أمطار متفاوتة الغزارة الأيام الماضية نتيجة المنخفض، وشهد الطقس أمس هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وصلت سرعتها أحياناً إلى 45 كم/ساعة، وكان البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ووصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام. كما نشطت رياح غربية نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 40 كم/ساعة، وكان البحر مضطرب الموج في بحر عُمان ووصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام. ووفقاً لنشرة المركز الوطني للأرصاد، فقد ساد أمس طقس غير مستقر، غائم جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.





ويتوقع المركز أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.





غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً بوجه عام، حيث تظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.