الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"اقتصادية الشارقة" تطلق خدمة "عون +60"

مقر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
29 ديسمبر 2025 16:15

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة "عون +60" المخصّصة لكبار السن من المواطنين من عمر 60 عاماً وما فوق بهدف تسهيل حصولهم على خدمات الدائرة دون الحاجة لزيارة مقرها وبخطوات بسيطة.

 

وتتيح الخدمة إنجاز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إصدار الرخص وتجديدها وتعديلها ومعاملات التصاريح التجارية والتقييم الفني، إلى جانب الخدمات القانونية وكافة خدمات الدائرة الأخرى.

 

وأوضحت الدائرة أن هذه الخدمة تُنجز خارج مقرها وبشكل خاص لخدمة كبار السن من المواطنين، وذلك من خلال انتقال موظفيها إلى مقر إقامة طالب الخدمة في الحالات التي يصعب عليهم فيها استخدام التقنيات الحديثة أو الحضور إلى مقر الدائرة بما يضمن إتمام معاملاتهم بسهولة وراحة تامة، ويتم كذلك قياس مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم بشكل دوري لضمان تطوير الخدمة وتلبية احتياجاتهم وفقاً لأعلى معايير الجودة.

 

أخبار ذات صلة
مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل بالذيد.. «بهجة» تحصد «كأس الثنايا»
راشد بن حمدان بن محمد يزور مزانية الإبل في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

من جهته أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن خدمة "عون +60" تأتي تجسيداً لنهج حكومة الشارقة في رعاية كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات مرنة وذكية تراعي احتياجاتهم وتمنحهم أولوية في الإنجاز، لافتاً إلى الحرص على أن تكون خدمات الدائرة أقرب إليهم سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال الزيارات الميدانية عند الحاجة بما يعكس حرص الدائرة على تقديم خدمات نوعية واستثنائية لجميع فئات المجتمع.

 

وقال إن "عون +60" ليست مجرد خدمة تقدمها الدائرة بل مبادرة نوعية تُترجم رؤية الشارقة في تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية ميسّرة لجميع أفراد المجتمع خاصة كبار السن من المواطنين، إذ تحرص الدائرة على أن تكون مبادراتها انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقدير كبار السن من المواطنين وتقديم خدمات تليق بمكانتهم.

 

وأضاف أن هذه الخدمة تعتبر خطوة مهمة نحو توفير منظومة خدمة مرنة وسريعة تصل إلى المستفيد أينما كان، وتمنحه تجربة تعامل حكومية أكثر سهولة.

المصدر: وام
اقتصادية الشارقة
كبار السن
الشارقة
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©