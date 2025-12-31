الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تنظّم «مهرجان الشتاء»

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
1 يناير 2026 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية أبوظبي فعالية مجتمعية مميّزة بعنوان «مهرجان الشتاء»، في «متنزه السلمية للمركبات الترفيهية»، والتي تهدف إلى توفير بيئة ترفيهية، وصحية، وتشجيعية، تجمع مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحفيز المجتمع على الاستفادة من المرافق التي توفرها البلدية، بما يعكس روح المشاركة، والتفاعل الإيجابي، ويعزّز من جودة الحياة في مدينة أبوظبي وضواحيها.
كما يأتي تنظيم «مهرجان الشتاء» ضمن جهود البلدية، الهادفة إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، وبما يحقق مستهدفات «عام المجتمع»، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الشركاء، وبما يسهم في خلق فرص تجمع وتفاعل اجتماعي إيجابي بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بالسلوكيات الحضارية وأهمية المحافظة على المظهر العام، والالتزام بأصول ومعايير البلدية.

أنشطة ترفيهية

ويتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والبرامج الشتوية التي تتيح للمشاركين قضاء أوقات ممتعة في أجواء عائلية ومجتمعية، ومن أبرزها: ممارسة ألعاب شد الحبل، والقفز في الأكياس، والشطرنج، والمشي، ورياضات وأنشطة في الهواء الطلق تناسب جميع الأعمار، وجلسات شواء وبرامج تفاعلية، وورش توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على المظهر العام وأصول البلدية، ومسابقات وجوائز لحضور الفعالية.
وأعربت بلدية مدينة أبوظبي، عن شكرها وتقديرها للشركاء الذين دعموا الفعالية، وساهموا في إنجاحها، متمثلين بكلٍّ من: المركز الوطني الطبي الجديد، وسُلطة السكن العمالي، ومركز السفير، وقرية السدرة، وجمعية أدكووب، ومستشفى الأهلية - مصفح.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
مهرجان الشتاء
الشتاء
