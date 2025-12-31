الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

15 مشروعاً لتصفير البيروقراطية في الخدمات نفذته «الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك»

1 يناير 2026 01:55

أبوظبي (وام)

نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 15 مشروعاً تطويرياً رائداً لتصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم، وتقديم تجربة خدمات سريعة وذكية للمتعاملين، إضافة إلى موظفي الهيئة، وذلك في إطار الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة: «نجحت الهيئة في إطار خطتها لاستيفاء متطلبات الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، في تنفيذ 15 مشروعاً متنوعاً لتحسين رحلة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والخدمات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق توجه استراتيجي جديد للهيئة يتمثل في الانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية «الخدمات المتفرقة» إلى «الباقات المتكاملة»، ومن نموذج «الانتظار» إلى نموذج «الاستباقية».
وأشار إلى أن توجه الباقات المتكاملة يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين منفردة، مثل جمع خدمات الأسرة المواطنة أو المقيمة في باقة واحدة، كما يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل مع تلك الجهات من خلال استرجاع أو استدعاء بيانات المتعامل تلقائياً، كما يدعم آلية عمل تلك الجهات، ويمكنها من رفع مستوى الأداء ومضاعفة معدلات الإنجاز.

بصمة الوجه
وتضم قائمة المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، مشاريع بصمة الوجه للجهات (UAEKYC)، ومنظومة الجواز الإماراتي الاستباقي.

ريادة وتنافسية

