الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان

ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
4 يناير 2026 23:08
4 يناير 2026 23:08

ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وبإشراف لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، افتتح مشروع تطوير شارع التلة في إمارة عجمان بطول 3.2 كم، متضمناً جسراً بطول 800 متر على شارع الشيخ محمد بن زايد، وجسر الحميدية بطول 1100 متر على شارع الشيخ زايد في عجمان، إضافة إلى افتتاح تقاطعين مروريين أسفل الجسر.
 ويندرج المشروع التطويري ضمن خطة متكاملة للتحسين المستدام، وفي إطار العمل المتواصل لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في إمارة عجمان.

ويستهدف المشروع تقليل زمن الرحلة للمناطق المستهدفة بمعدل 60%، وتسهيل الوصول إلى المناطق السكنية التي تضم مدينة محمد بن زايد، ومنطقة الحميدية، والرقايب، والمرافق الحيوية التي تشمل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الجاري تنفيذه، بالإضافة إلى مجمع زايد التعليمي في مدينة محمد بن زايد.
ويتضمن المشروع التطويري إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ أعمال الإشارات الضوئية والإنارة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين انسيابية الحركة، ورفع كفاءة الطريق، ودعم جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات النمو العمراني والتنموي في إمارة عجمان.

