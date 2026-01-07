«الأرصاد»: أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح مثيرة للغبار والأتربة، إذ تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية صاحبها هطول الأمطار، كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض بدرجات الحرارة اليوم حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

أدي المنخفض إلى أن يسود أمس طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً لتقارير المركز، فإن الدولة تتأثر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وقد تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر أحياناً، خلال شهر يناير.

ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وتشير التوقعات لشهر يناير 2026 إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر ستكون حول المعدل العام، أو أعلى بقليل، حيث إن معدل درجات الحرارة على الدولة يصل 18.3 درجة مئوية.

وكذلك تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة سقوط الأمطار.



سحب منخفضة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. كما يتوقع المركز أن يكون طقس يوم غدٍ صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.