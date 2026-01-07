الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التربية» تحدد معايير الشهادة الدراسية

مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
8 يناير 2026 01:46

دينا جوني (أبوظبي) 

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، الإعلان التدريجي لنتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 - 2026، لكافة المراحل الدراسية، والذي يستمر لغاية يوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري.
أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية إصدار الشهادات الدراسية وبيانات النتائج للطلبة في مختلف المراحل، مبينة الفروق بين ما يحصل عليه الطلبة الناجحون في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، وشهادة إتمام الصف الثاني عشر في الحلقة الثالثة، إلى جانب سياسة إصدار الشهادة واعتمادها.
وخصصت الوزارة، أمس الأربعاء، لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الرابع في الساعة 10 صباحاً. كما تم تخصيص اليوم الخميس لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر في الساعة 2 ظهراً، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر غدا في الساعة 10 صباحاً. 
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها. وبيّنت الوزارة أن الطلبة المستوفين متطلبات الترفيع في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر يحصلون على «بيان درجات طالب ناجح»، حيث تُعرض نتائج مواد المجموعتين (A) و(B) بالتقديرات الحرفية فقط، من دون إظهار درجات مئوية أو احتساب متوسط نهائي.

شروط النجاح 

في نهاية العام الأكاديمي للصف الثاني عشر، فيحصل الطلبة المستوفون شروط النجاح على شهادة إتمام الصف الثاني عشر، والتي تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) بالتقديرات الحرفية والدرجات المئوية، إضافة إلى نتائج مواد المجموعة (B) بالتقديرات الحرفية من دون احتسابها ضمن المعدل النهائي للطالب. كما تشمل الشهادة متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة (A).

ورق رسمي
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن شهادة الصف الثاني عشر تصدر بصيغة إلكترونية، ويمكن التحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QRcode)، على أن تُرفق الشهادة إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة الوزارة بصيغة PDF.
وأشارت إلى السماح بطباعة الشهادات الدراسية لجميع المراحل على ورق أبيض عالي الجودة بحجم A4 وباستخدام الطباعة الملوّنة. كما تتيح الوزارة إصدار شهادة الصف الثاني عشر المصدّقة على ورق رسمي يحمل ترويستها، لاستخدامها خارج الدولة، حيث يمكن للطلبة التقدّم بطلب هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، على أن تُرسل الشهادة إليهم بوساطة شركة توصيل.

أبوظبي
التعليم
وزارة التربية والتعليم
