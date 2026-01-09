السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فيلم توثيقي يرصد أنشطة حمد الشرقي خلال 2025

فيلم توثيقي يرصد أنشطة حمد الشرقي خلال 2025
10 يناير 2026 01:01

الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً توثيقياً شاملاً لأنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال عام 2025، يجسد حضور سموه الفاعل ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة. ويستعرض الفيلم أبرز المناسبات والأحداث واللقاءات التي شارك فيها سموه على مدار العام، وحمل عنوان «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2025»، وسلط الضوء على استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصاحب السمو حاكم الفجيرة في مجلس قصر البطين بأبوظبي، حيث ناقش سموهما عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن. كما وثّق الفيلم مراسم «يوم الشهيد» التي شهدها حاكم الفجيرة في واحة الكرامة بأبوظبي، وحضور سموه الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، في مناسبات وطنية عكست معاني الوحدة والولاء والانتماء لمسيرة الاتحاد المباركة. وتناول الفيلم افتتاح صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة.  

