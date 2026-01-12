الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

12 يناير 2026 23:16

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
كما ناقش سموه ووزيرة الخارجية الكندية أهمية دفع الجهود المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على بناء شراكات مثمرة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

المصدر: وام
