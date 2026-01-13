الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحذر من الإعلانات الوهمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني

شرطة أبوظبي تحذر من الإعلانات الوهمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني
13 يناير 2026 15:02

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن بعض الجهات المجهولة تستغل محركات البحث ومنصات التوظيف والعقارات لنشر روابط مضلله تستهدف سرقة بيانات المستخدمين، مؤكدة أهمية الالتزام بالتطبيقات الرسمية المعتمدة عند إجراء أي عمليات شراء أو طلب خدمات عبر المنصّات الرقمية.

 

وأوضحت أن الأساليب الاحتيالية تطورت لتشمل مواقع إلكترونية كأنها موثوقة، لكنها في الحقيقة صفحات مزيفة لبعض المحتالين الذين يستغلون الإعلانات المروجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية والتي تستخدم لجمع البيانات الشخصية والمالية للأفراد من خلال عروض مغرية أو أسعار منخفضة تجذب الضحايا.

 

وشددت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية وحماية البطاقات الائتمانية والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقه وتجنب المواقع التي تشك بمصداقيتها، لحماية الممتلكات من كافة أنواع الإحتيال والإعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة.

 

وشددت إلى التعامل فقط مع الروابط الموثوقة، وعدم إدخال بيانات البطاقات الائتمانية أو كلمات المرور في مواقع مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور.

 

ودعت أفراد المجتمع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.

المصدر: وام
الاحتيال
شرطة أبوظبي
الاحتيال الإلكتروني
