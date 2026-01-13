الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا
13 يناير 2026 21:14

قدّم سعادة صالح أحمد السويدي أوراق اعتماده إلى جلالة فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة مدريد.
ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل جلالة الملك فيليب السادس سعادة السفير تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور.
وتمنى جلالته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جانبه عبر سعادة صالح أحمد السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية بمجال الطاقة
المصدر: وام
إسبانيا
الإمارات
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©