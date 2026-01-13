سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

قدّم سعادة صالح أحمد السويدي أوراق اعتماده إلى جلالة فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة مدريد.

ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل جلالة الملك فيليب السادس سعادة السفير تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور.

وتمنى جلالته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه عبر سعادة صالح أحمد السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.