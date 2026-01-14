"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 5.2 درجة مئوية.

وقال الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.