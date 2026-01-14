الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات
14 يناير 2026 08:40

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الأربعاء.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 5.2 درجة مئوية.
وقال الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".
 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©