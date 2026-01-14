الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت

أنور قرقاش
14 يناير 2026 12:38

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: إن بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها. أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
