علوم الدار

انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026 بمشاركة دولية واسعة

انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026 بمشاركة دولية واسعة
20 يناير 2026 10:42

انطلقت اليوم فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026، في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 22 يناير الجاري.

ويُعد معرضا يومكس وسيمتكس 2026، المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، إذ تشهد الدورة السابعة من الحدثين توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة ونطاق الفعاليات، بجانب تركيز متزايد على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

ويشارك في الدورة الحالية نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بجانب مشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، بما يعكس القدرات الوطنية المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتدريب والتوسع في الاستخدامات المدنية والتجارية لهذه الأنشطة في مؤشر واضح على النمو المتسارع للصناعات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وحققت الدورة الحالية معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء، وهي الأكبر في تاريخ معرضي يومكس وسيمتكس منذ الانطلاقة الأولى في عام 2015، حيث زادت مساحة المعرض بنسبة 34% لتصل إلى 40,322 مترمربع مقارنة بالدورة السابقة في عام 2024، وارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة ليصل إلى 375 شركة وعلامة تجارية بنسبة زيادة 74% مقارنة بالدورة الماضية، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 9% ليصل إلى 38 دولة، منها عشر دول جديدة تشارك للمرة الأولى.

ويعد الجناح الإماراتي أكبر جناح مشارك في المعرضين يليه الجناح الصيني ومن ثم الأميركي، وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل عدد الشركات الكلي، في حين بلغت نسبة الشركات الدولية 55%، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الفعاليات ودورها الحيوي في دعم تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، وعقد الشراكات وتوطين المعرفة في الدولة.

المصدر: وام
