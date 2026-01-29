الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنية نانوية لعلاج السرطان

باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنية نانوية لعلاج السرطان
29 يناير 2026 16:28

طور باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي تقنية نانوية جديدة تعتمد على الضوء من شأنها أن تحسن أساليب اكتشاف أنواع معينة من السرطان وعلاجها، مما يوفر بديلاً أكثر دقة، وربما أقل ضرراً للعلاجات التقليدية سواء كانت كيميائية أو إشعاعية أو جراحية.

وتقوم التقنية الجديدة على العلاج الضوئي الحراري، وهو نهج علاجي يستخدم الضوء لتوليد الحرارة داخل الخلايا السرطانية وتدميرها.

وصمم فريق جامعة نيويورك أبوظبي جزيئات نانوية متناهية الصغر، متوافقة حيوياً وقابلة للتحلل، تحمل صبغة تفعّل بموجات الأشعة شبه ما تحت الحمراء، وتسخن الجزيئات عند تعرضها لهذه الأشعة، فتلحق الضرر بالخلايا السرطانية بشكل رئيسي وليس الخلايا السليمة.

وتتمثّل التحديات الرئيسية للعلاج الضوئي الحراري في استقرار الصبغة المستجيبة للضوء داخل الجسم، وتوصيلها بكفاءة إلى الأورام حيث تتحلل العديد من المواد الضوئية الحرارية بسرعة، فتخرج من مجرى الدم، أو تخفق في اختراق الخلايا السرطانية بكفاءة.

