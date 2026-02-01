بلدية دبا الحصن تربط حي «الدوب» بشبكة الصرف الصحي

دبا الحصن (الاتحاد)



باشرت بلدية دبا الحصن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي في حي الدوب، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة.

وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى تشمل ربط عدد من المنازل، وستستمر خلال الربع الأول من عام 2026. ويُنفذ المشروع وفق خطة مرحلية معتمدة، تشمل حصر المساكن المشمولة، والتأكد من جاهزية الشبكات الداخلية، وبدء أعمال الربط الفني بالشبكة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت بلدية دبا الحصن أن اختيار حي الدوب، كنطاق أولي للتنفيذ، جاء بناءً على جاهزية البنية التحتية في المنطقة وأولويات العمل الفني، على أن يتم التوسع التدريجي في المراحل اللاحقة ليشمل المشروع بقية أحياء المدينة حسب الجاهزية الفنية وأولويات التنفيذ.