الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من كتّاب العدل الخاص

يوسف العبري يتوسط الدفعة الجديدة (من المصدر)
3 فبراير 2026 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، دفعة جديدة من كُتّاب العدل الخاص تضم 32 كاتباً، عقب أدائهم اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، تفعيلاً لمنحهم الصلاحية القانونية لأداء مهام توثيق المحررات وتصديقها، ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توسيع نطاق خدمات الكاتب العدل الخاص، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يلبي متطلبات المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال.
​وقال المستشار يوسف العبري، إن رفد القطاع العدلي بهذه النخبة المؤهلة من القانونيين يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، في ظل الحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة خيارات متعددة لإتمام المعاملات بطريقة ميسّرة، مع الالتزام بتطبيق معايير الرقابة الفنية والقانونية التي تكفل حماية الحقوق.
وأضاف: تعكس هذه الخطوة جهود دائرة القضاء نحو ترسيخ نموذج عدلي مرن يواكب الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، إذ يسهم هذا الرافد النوعي من الكوادر القانونية في تيسير وصول المتعاملين إلى خدمات التوثيق عبر مكاتب المحاماة المعتمدة، وإتاحة إنجاز المعاملات بمرونة عالية وفق الضوابط المقررة، ما يعزّز من سهولة ممارسة الأعمال ويدعم التنافسية العالمية للإمارة.
وأوضح العبري أن اعتماد الدفعة الجديدة من كتّاب العدل الخاص جاء عقب اجتيازهم برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة شملت الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب التدريب التقني على الأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيراً إلى أنه بموجب هذا الاعتماد، يضطلع كاتب العدل الخاص بصلاحيات التوثيق الرسمية عبر النظام الإلكتروني الموحد المعتمد لدى دائرة القضاء، ما يوفّر أعلى درجات الأمان والموثوقية، والقدرة على مراقبة الجودة والتحقق من صحة الإجراءات القانونية بشكل آني ودقيق.

كتاب العدل
الإمارات
كتاب العدل الخاص
أبوظبي
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
يوسف العبري
يوسف سعيد العبري
اليمين القانونية
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©