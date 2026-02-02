سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» في الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح «القمة البيئية» الخامسة التي تقام تحت شعار «معاناة المياه»، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في نسخته العاشرة، وذلك في منطقة الجادة.

وألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمةً أكدت فيها أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» أصبح منارة جعلت من الشارقة عاصمة للصورة والوعي الإنساني، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي رسّخ الإيمان بدور الفنون بوصفها خط الدفاع الأول عن القيم المجتمعية والبيئة الطبيعية الإماراتية.

وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في صون الحياة البحرية، وقالت: «نحن في دولة الإمارات، ورغم أننا أبناء الصحراء، إلا أننا أيضاً أبناء البحر، فهو جزء أصيل من ثقافتنا وتراثنا منذ أيام الغوص والبحث عن اللؤلؤ، وقد أدركنا هذه المعادلة مبكراً، وسرنا على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس بيده أشجار القرم، مدركاً أنها الحصن الأخضر لسواحلنا، ومخزن طبيعي للكربون.. وستكون صحة المحيطات رسالتنا التي نحملها معنا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي نستضيفه أواخر هذا العام».

من جانبها، أكدت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في كلمتها، أن الشارقة تمتلك تاريخاً ثقافياً طويلاً وكانت على الدوام المركز الثقافي لدولة الإمارات، موضحة أن مهرجان «إكسبوجر» يجسّد إيمان الإمارة بأهمية الثقافة والإبداع، وبقدرة الصورة على تعزيز الفهم والوعي وحماية الطبيعة.

ولفتت المبارك إلى الجهود الإعلامية والتوثيقية في الحفاظ على الطبيعة، وقالت: إن المحيط يغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وينظم المناخ ويمتص الحرارة والكربون، ويطعم مليارات البشر، ويدعم التجارة العالمية وأنظمة الطقس، وفي المقابل، يبرز دور التصوير والسينما في رواية القصص، وصناعة السجلات والأدلة، وحفظ الذاكرة والتاريخ، وخلق ارتباط عاطفي بالطبيعة يدفع المجتمعات إلى التفاعل والاستجاب. القلوب والعقول.