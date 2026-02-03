مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي: مواصلة تطوير الخطط الأمنية

العين (الاتحاد)



تفقّد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، سير العمل في مراكز مديرية شرطة منطقة العين، واطّلع على الخطط التطويرية المعتمدة، ومستوى الجاهزية الأمنية، والمبادرات الوقائية التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات وعدد من الإدارات المعنية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء الأمني ورفع مستوى الاستعداد لمختلف التحديات.

واستمع إلى شرحٍ حول آليات التعامل مع السيناريوهات الأمنية والطارئة، ومدى جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأكّد أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الوحدات الشرطية بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل منتسبي مديرية شرطة منطقة العين وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية.

وكرّم المتميزين من الضباط وصف الضباط والأفراد، ممن كان لهم مساهمة بارز في مجالات الإنجازات الميدانية، وتطوير الأداء، وتقديم المبادرات الابتكارية التي أسهمت في تعزيز منظومة الأمن والسلامة، وذلك ضمن مبادرة «ما قصرتوا» لعام 2025، وهنأ فرق العمل المتميزة، معرباً عن تمنياته لهم بمزيد من التقدم والنجاح في أداء مهامهم، ومواصلة جهودهم في تحقيق الإنجازات الأمنية.

ورافقه خلال الزيارة العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.



تقدير الإسهامات الفاعلة

أشار العميد سعيد حميد الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين، إلى أن هذا التكريم يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في تحفيز المتميزين وتقدير إسهاماتهم الفاعلة في دفع مسيرة العمل والإنجاز، وتعزيز ثقافة التقدير والتحفيز، وترسيخ قيم العطاء والولاء المؤسسي، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى دعم بيئة العمل الإيجابية، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وثمّن المكرَّمون هذه اللفتة التحفيزية، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ مكانة شرطة أبوظبي كنموذج رائد في العمل الشرطي.