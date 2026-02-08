مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة عمر البلوشي

دبي (الاتحاد)



قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس الأحد، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.





وقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.





وقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.