الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة عمر البلوشي

مكتوم بن محمد لدى تقديمه واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي (الصور من وام)
9 فبراير 2026 02:00

دبي (الاتحاد) 

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس الأحد، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.  وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، واجب العزاء في وفاة عمر أحمد البلوشي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

مكتوم بن محمد
أحمد بن محمد
منصور بن محمد
واجب العزاء
عمر البلوشي
