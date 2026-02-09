«النقل المتكامل» يبدأ تجربة حلول التنقل الكهربائي بالتعاون مع شركة توصيل

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق مشروع تجريبي بالتعاون مع «طلبات»، المتخصّصة في مجال خدمات التوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف دعم وتسريع تبنّي حلول التنقل الكهربائي في الإمارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية في خدمات التوصيل للوجهات النهائية «Last mile»، عبر تطوير شبكة متخصّصة لشحن وتبديل البطاريات في المناطق الحيوية. وينسجم هذا التعاون مع توجهات المركز لتطوير منظومة نقل ذكية منخفضة الانبعاثات، كما يهدف في مرحلته التجريبية إلى دراسة إمكانية توسيع أسطول النقل الكهربائي وتعزيز كفاءته التشغيلية. وبموجب هذا المشروع، تم إنشاء مناطق مخصّصة للمركبات الكهربائية في المناطق ذات الطلب المرتفع، وفق ترتيب يلبي احتياجات السائقين، ويتيح تبديل البطاريات بسهولة مع تقليل وقت التوقف إلى الحد الأدنى، كما شملت المرافق التشغيلية المخصّصة للمركبات الكهربائية ذات العجلتين في الإمارة، بما يضمن وصولاً سلساً لأسطول التوصيل ويرتقي بمستوى الأمان والثقة في العمليات. ويُسهم هذا المسعى التجريبي في دعم مستهدفات أبوظبي البيئية عبر استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين بالدراجات الكهربائية، مع ضمان السلامة والأداء الأمثل من حيث المدى والسرعة والتحكم وراحة السائق، وقد تم التحقق من فعالية المبادرة عبر تجارب ميدانية وجلسات نقاش مع سائقي التوصيل، كما يُمثّل التعاون محطة مهمة في مسيرة «طلبات» نحو تقليل البصمة الكربونية لعمليات التوصيل، ضمن التزامها بتبني حلول نقل نظيفة ودعم جهود العمل المناخي. وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن التعاون الاستراتيجي ضمن المشروع التجريبي يعكس التزام المركز بدعم التحول نحو التنقل الكهربائي في إمارة أبوظبي. وأضاف أن العمل مع شركة «طلبات» في هذه المرحلة يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة للمركبات الكهربائية، تسهّل عمليات التشغيل وتضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز منظومة التنقل الذكي، مع إمكانية تعميم التجربة على الشركات الأخرى في حال اعتمادها. وقالت مي يوسف، مدير أول الشؤون العامة والاتصال المؤسسي والاستدامة في «طلبات»، إن الشراكة مع مركز النقل المتكامل ضمن المشروع التجريبي، تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تبني حلول التنقل الكهربائي في خدمات التوصيل، من خلال اختبار بنية تحتية متينة لاعتماد المركبات الكهربائية. وأضافت أن هذا التعاون يضع الاستدامة وسلامة السائق وكافة مستخدمي الطريق في صميم التركيز، ويقلّل الانبعاثات بشكل ملحوظ، ويرسّخ التزام الشركة بتوفير منظومة توصيل ذكية وصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي.