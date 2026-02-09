الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم ملتقى الخريجين الثاني لتعزيز المهارات المهنية

تحفيز الخريجين على خوض تجربة العمل في قطاع التعليم (من المصدر)
10 فبراير 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ملتقى الخريجين الثاني تحت عنوان «نحو مهارات مهنية مبتكرة»، تزامناً مع فعاليات شهر الابتكار 2026؛ بهدف تحفيز خريجيها على خوض تجربة العمل في قطاع التعليم، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية، التي تضمن جاهزيتهم المهنية واستقرارهم الوظيفي. ويأتي الملتقى ضمن رؤية الجامعة الرامية إلى إعداد كوادر تعليمية وطنية مؤهلة وقادرة على ترك أثر مستدام في المجتمع.
شهد الحدث مشاركة واسعة بلغت نحو 150 خريجاً وأكاديمياً، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وكلية الإمارات للتطوير التربوي ومختلف جهات التوظيف في القطاع التعليمي، مما أتاح منصة مباشرة للتواصل بين الخريجين وسوق العمل، واستعراض الفرص، وبناء شراكات تدعم التوظيف المستدام. وتضمّنت أبرز مخرجات الملتقى استعراض التحديات التي تواجه المعلمين الجدد، وسُبل تطوير المهارات الصفية والتقنية، وبناء مسارات وظيفية مستقرة طويلة الأمد داخل قطاع التعليم. كما ركّزت الفعاليات على الابتكار في أساليب التدريس، وتعزيز الكفاءات الرقمية، وتبني نماذج تعليمية مرنة تتواءم مع تحولات سوق العمل، بما يرفع فرص التوظيف المستقر والنمو المهني المستدام للخريجين. ويبرز الملتقى مفاهيم الابتكار في تنمية المهارات المهنية، وتحفيز الخريجين على تبنّي مسارات تعليمية مبتكرة، بما يدعم استدامة التطوير في قطاع التعليم ويعزز جاهزية الخريجين للمستقبل.
وأكدت الدكتورة نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن ملتقى الخريجين الثاني، يجسّد التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه خريجيها، وبناء جسور مؤسسية مع جهات التوظيف. وأضافت: الملتقى يأتي في إطار دور الجامعة ورسالتها في تعزيز التواصل المستدام مع خريجيها، وتمكينهم مهنياً، وتشجيعهم على خوض تجربة العمل في قطاع التعليم.

ملتقى الخريجين
الإمارات
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
نجلاء النقبي
شهر الابتكار
