علوم الدار

«التربية والتعليم»: التعلم عن بُعد أيام الجمعة بالمدارس الحكومية في رمضان

مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
13 فبراير 2026 02:10

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استمرار مبادرة «رمضان مع الأسرة»، التي أطلقتها العام الماضي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، وترسيخاً لقيمه. 
وانطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق التوازن للطلبة خلال شهر رمضان مع ضمان استمرارية العملية التعليمية، سيتم تخصيص أيام الجمعة في المدارس الحكومية في شهر رمضان المبارك للتعلم عن بُعد، بما يتيح للطلبة قضاء وقت مع أسرهم، وتعزيز الروابط العائلية في أجواء الشهر الفضيل. 
وأعدّت الوزارة دليلاً إرشادياً متكاملاً يضم أنشطة تعليمية وتربوية مشتركة، تشمل أنشطة ثقافية وقيمية مستمدة من المناهج الدراسية، بما يدعم المسيرة التعليمية للطلبة ويعزز لديهم البعد الأسري والمجتمعي وأهميته في تكوينهم المعرفي والثقافي. 
وأوضحت الوزارة أن تطبيق المبادرة سيبدأ اعتباراً من أول جمعة في شهر رمضان، وتشمل الطلبة فقط، فيما يواصل كوادر الميدان التربوي دوامهم المدرسي كالمعتاد. 
كما أتاحت الوزارة لأولياء الأمور خيار إرسال أبنائهم إلى المدرسة أيام الجمعة في حال رغبوا بذلك، على أن يتولى ولي الأمر مسؤولية إيصال الطالب من وإلى المدرسة. 
أما بخصوص الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ترتبط الأنشطة بالمواد الأساسية، بما يعزّز مهارات التعلّم المستقل والمسؤولية الذاتية، وتنجز بشكل مستقل من قبل الطلبة، وذلك دعماً للتعلم الذاتي لديهم، بحيث تظل منسجمة مع الجدول الدراسي المعتمد.

