«صندوق أبوظبي للتقاعد» يعلن نمو أصوله 400% واستدامته لأكثر من 75 عاماً

هالة الخياط (أبوظبي)

أكّد خلف عبدالله الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن الصندوق رسّخ خلال خمسة وعشرين عاماً منظومة تقاعدية مستدامة، تُجسّد رؤية الدولة التي تضع الإنسان في صميم السياسات والبرامج، مشيراً إلى أن الدراسات الإكتوارية الحديثة تُظهر أن استدامة الصندوق تمتد لأكثر من 75 عاماً، بما يعكس متانة الأسس المالية والإدارية التي يقوم عليها.

وأوضح الحمادي أن الصندوق انطلق بفريق محدود وقاعدة تأمينية صغيرة ونسبة تمويل لم تتجاوز 35%، ليشهد تحولاً مؤسسياً شاملاً مكّنه اليوم من خدمة عشرات الآلاف من المتقاعدين والمستحقين، إضافة إلى أكثر من 140 ألف مؤمَّن عليه، وفق أفضل الممارسات المؤسسية والاستثمارية.

وأشار إلى أن أصول الصندوق نمت بنسبة تجاوزت 400% منذ التأسيس، من خلال نهج استثماري متزن يوازن بين تحقيق العائد طويل الأمد وضمان الاستدامة وإدارة المخاطر بكفاءة، لافتاً إلى أنه تم صرف ما يقارب 64 مليار درهم كمنافع تقاعدية، بما يعزّز الأمان الاجتماعي واستقرار الأسر في إمارة أبوظبي.

وبيّن أن مسيرة التطوير لم تقتصر على الجوانب المالية، بل شملت تحديث التشريعات وبناء منظومة مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك موجات التضخم والأزمات المالية، إلى جانب التحديات الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع متوسط الأعمار وتغير أنماط العمل.

وأكّد الحمادي أن التحول الرقمي شكّل محطة مفصلية في مسيرة الصندوق، حيث تم تحقيق تحول رقمي كامل في مرحلة مبكرة، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز تكامل العمل الحكومي، بما يرسّخ ثقة المواطنين في أن حقوقهم مصونة ومستقبلهم آمن.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام والمؤشرات خلال حفل رسمي أُقيم في أبوظبي مساء أمس الأول، بمناسبة إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق، بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيسه، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء.

وأكّد الصندوق أن الهوية الجديدة لا تقتصر على تحديث بصري، بل تعكس فلسفة مؤسسية ترتكز على الاستدامة والأمان، وتواصل الشراكة الوطنية عبر الأجيال، في إطار رؤية استشرافية تضع المواطن في صدارة الأولويات.

ويجسّد الشعار الجديد للصندوق قوساً صلباً يرمز إلى الثبات وحفظ الحقوق، تقابله خطوط ممتدة تعبّر عن النمو والديناميكية، فيما تمثل نقطة الالتقاء في مركزه الوحدة والتكامل. كما يعكس اللون الأخضر، المستلهم من شجرة النخيل، قيم العطاء والثقة والاستدامة المتجذرة في تراث الدولة.

وبيّن الصندوق أن إطلاق الهوية الجديدة يمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة يُعاد فيها التأكيد على أولوية الإنسان، وتجديد العهد بحماية حقوق المواطنين وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، عبر تطوير الخدمات الرقمية والحلول الذكية والارتقاء بإدارة الاستثمارات بكفاءة ومسؤولية.