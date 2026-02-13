السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين جامعة دبي و«كيو إس» العالمية لتصنيف الجامعات

علي البستكي والحضور خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
14 فبراير 2026 01:43

دبي (الاتحاد)

وقَّعت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة «كيو إس» العالمية لتصنيف الجامعات تهدف إلى أن تقدم المؤسسة استشاراتها للجامعة من خلال جمع وترتيب المعلومات المتعلقة بمجال التصنيف وتحسين المعايير الموجودة في التصنيف ومساعدة الجامعة للوصول إلى الفئات المعنية بأمور التصنيف والاستدامة والتعليم عن بُعد.
وقّع المذكرة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور أشون فرناندس، المدير التنفيذي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أول أمس، بحضور الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سيرجي بارامونو، المدير الإقليمي للمؤسسة في المنطقة، إضافة إلى الدكتور شادي عطا الله، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات بالإنابة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

جامعة دبي
دبي
الإمارات
كيو إس
مؤسسة كيو إس
تصنيف الجامعات
عيسى البستكي
